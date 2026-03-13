Zahlen zeigen: Mehr Unfälle am Freitag, dem 13.

Die Zahl 13 gilt für viele als Unglückszahl – besonders dann, wenn sie auf einen Freitag fällt. Flugzeuge, Hotels und ganze Stockwerke umgehen sie oft vorsichtshalber. Neue Zahlen und historische Einordnungen zeigen, warum sich der Mythos bis heute so hartnäckig hält – und was tatsächlich dahintersteckt.