„Keine Frage!“

Haben Sie den Weltfrauentag gebührend begangen?

Vorarlberg
13.03.2026 08:00
Der Weltfrauentag sollte auch die Männer interessieren, findet Stefan Vögel. Er hat den Tag ...
Der Weltfrauentag sollte auch die Männer interessieren, findet Stefan Vögel. Er hat den Tag jedenfalls gebührend gefeiert – bei einem von Frauen organisierten Fest.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal stellt er sich die Frage, ob auch Männer den Frauentag feiern dürfen.

Dieses Jahr fand ich den Weltfrauentag besonders schön. Ich muss gestehen, ich habe zu diesem Datum selbst nicht viel beigetragen, aber ich habe es auf mich wirken lassen, obwohl ich vom anderen der beiden Geschlechter bin. Und was mir am heurigen Weltfrauentag aufgefallen ist, abseits all der offiziellen Festakte, Demonstrationen und TV-Dokumentationen zur Frauenbewegung: dass sich die Männer mit den Frauen zusammen über ihren Frauentag freuen und die Frauen umgekehrt die Männer mitfeiern lassen und sie mitunter sogar einbinden. Ob das nur eine subjektive Wahrnehmung aus meinem Heimatort ist, wo der Weltfrauentag am vergangenen Sonntag zu einem kleinen Volksfest beider Geschlechter ausgeartet ist, oder tatsächlich ein genereller Trend, kann ich nicht sagen.

Vorarlberg
13.03.2026 08:00
Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Haben Sie den Weltfrauentag gebührend begangen?
Vancouver siegt
Tor und zwei Assists: Rossi als Spieler des Tages!
Vor dem Heimweltcup
Olympia-Held Izzi Hämmerle legt selbst Hand an
Streit um Fahrpreis
Erzürnter Fahrgast richtete Flinte auf Taxler
Problembereich Lesen
Wer trägt Schuld am Bildungsdesaster im Ländle?
