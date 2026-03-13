Haben Sie den Weltfrauentag gebührend begangen?

Dieses Jahr fand ich den Weltfrauentag besonders schön. Ich muss gestehen, ich habe zu diesem Datum selbst nicht viel beigetragen, aber ich habe es auf mich wirken lassen, obwohl ich vom anderen der beiden Geschlechter bin. Und was mir am heurigen Weltfrauentag aufgefallen ist, abseits all der offiziellen Festakte, Demonstrationen und TV-Dokumentationen zur Frauenbewegung: dass sich die Männer mit den Frauen zusammen über ihren Frauentag freuen und die Frauen umgekehrt die Männer mitfeiern lassen und sie mitunter sogar einbinden. Ob das nur eine subjektive Wahrnehmung aus meinem Heimatort ist, wo der Weltfrauentag am vergangenen Sonntag zu einem kleinen Volksfest beider Geschlechter ausgeartet ist, oder tatsächlich ein genereller Trend, kann ich nicht sagen.