Auf den Spuren einer todbringenden Naturgewalt

Das Leberblümchen ist eine mehrjährige, krautige Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). Es kommt vor allem in Europa und Teilen Asiens vor und wächst bevorzugt in lichten Laubwäldern auf kalkhaltigen Böden. Die Pflanze gehört zu den typischen Frühblühern und blüht in der Regel von März bis April. Ihre auffälligen Blüten sind meist blau-violett gefärbt, können aber auch weiß oder rosa erscheinen. Die Blätter sind dreilappig, lederartig und erinnern in ihrer Form an eine menschliche Leber, was dem Leberblümchen seinen deutschen Namen eingebracht hat. Ökologisch ist das Leberblümchen eine wichtige frühe Nahrungsquelle für Bienen und andere bestäubende Insekten, die im zeitigen Frühjahr aktiv werden. Gleichzeitig reagiert die Pflanze empfindlich auf Standortveränderungen und intensiven Eingriff in ihren Lebensraum. In vielen Regionen steht sie deshalb unter Naturschutz und darf weder gepflückt noch ausgegraben werden.