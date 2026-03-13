Warum Sommersemester für die Jahresnote mehr wiegt

Sommersemester mit höherer Aussagekraft

Die Regelung bedeutet also, dass das zweite Semester oft mehr Gewicht hat. Und zwar deswegen, weil es die aktuelle Leistungssituation besser beschreibt. Dies gilt vor allem für Schularbeitenfächer wie Deutsch, Sprachen, Mathematik und „aufbauende Fächer“. In diesen Fächern wiegt das Sommersemester in der Gesamtnotengebung stärker. Dies deswegen, weil es zeigt, ob und in welchem Ausmaß der bisherige Unterrichtsstoff beherrscht wird.