Mödlinger SPÖ zündelt

Klinik-Ranking befeuert Streit um Gastpatienten

Niederösterreich
03.03.2026 06:45
Das Spital in Wiener Neustadt schneidet im „Newsweek“-Ranking in NÖ am besten ab.
Das Spital in Wiener Neustadt schneidet im „Newsweek“-Ranking in NÖ am besten ab.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

In internationaler Krankenhaus-Rreihung landet die bestplatzierte niederösterreichische Klinik sogar hinter Oberpullendorf im Burgenland. Die SPÖ sieht darin auch den Grund für den Gastpatienten-Streit mit Wien.

Viel Staub wirbelt das internationale Klinik-Ranking des US-Magazins „Newsweek“ in der niederösterreichischen Gesundheitspolitik auf. Kein Wunder, denn die Krankenhäuser zwischen Enns und Leitha rangieren in der Wertung dort nur unter ferner liefen.

Nur Platz 16 für Niederösterreich
Unumstritten an erster Stelle liegt in der Österreich-Wertung das Wiener AKH, das sogar weltweit Platz 20 schafft. Unter den heimischen Kliniken wird das Krankenhaus Wiener Neustadt im Österreichteil auf Rang 16 geführt, knapp gefolgt vom Spital in Klosterneuburg, das den 17. Platz erreicht.

„Wenn Niederösterreich da nicht nur hinter Wien, Graz und Innsbruck zurückliegt, sondern auch hinter Grieskirchen und Oberpullendorf, ist es kein Wunder, dass so viele Landleute lieber der Wiener Krankenversorgung vertrauen“, schlägt David Loretto, SPÖ-Vorsitzender im Bezirk Mödling, die Brücke vom Kliniken-Ranking zum Gastpatienten-Streit mit der Bundeshauptstadt.

Wäre die Grundversorgung in Niederösterreich zumindest gleich gut und verfügbar wie in Wien, müssten nicht so viele Landsleute dorthin ausweichen.

David Loretto, SPÖ

SPÖ ortet Fehlentscheidungen
Loretto legt gleich noch nach. Er wirft der ÖVP „schwere Fehlentscheidungen“ in der Spitalspolitik vor, die „mehr an provinzieller Günstlingspolitik als an Versorgungsqualität“ orientiert sei. Als Beispiel nennt er die Kliniken Mödling und Baden: „Da werden innerhalb weniger Kilometer Parallelstrukturen finanziert, wo niemand weiß, wer gerade wofür zuständig ist.“

ÖVP zweifelt an Ranking
Im Büro des zuständigen Landesrats Anton Kasser (ÖVP) kann man die Reihung der Krankenhäuser nicht nachvollziehen: „Wenn sich in einem vermeintlichen Qualitätsranking das St. Pöltner Zentralklinikum als modernstes Haus in Niederösterreich nicht wiederfindet, müssen Auswahl und Gewichtung der Kriterien einer solchen Reihung hinterfragt werden.“

Niederösterreich
03.03.2026 06:45
Niederösterreich

