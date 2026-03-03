Klinik-Ranking befeuert Streit um Gastpatienten

SPÖ ortet Fehlentscheidungen

Loretto legt gleich noch nach. Er wirft der ÖVP „schwere Fehlentscheidungen“ in der Spitalspolitik vor, die „mehr an provinzieller Günstlingspolitik als an Versorgungsqualität“ orientiert sei. Als Beispiel nennt er die Kliniken Mödling und Baden: „Da werden innerhalb weniger Kilometer Parallelstrukturen finanziert, wo niemand weiß, wer gerade wofür zuständig ist.“