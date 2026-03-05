Gastpatienten: „Bis heute kennen wir keine Klage“

Die „Krone“ fragt den Bürgermeister: Welchen Appell richten Sie an Niederösterreich und das Burgenland? Die Antwort des Stadt-Chefs: „Wenn es notwendig ist, müssen das Gerichte entscheiden. Sinnvoller ist es natürlich, dass es vorher politische Entscheidungen gibt. Aber es müssen gemeinsame Lösungen sein. Und nicht, dass Wien einen Großteil der Aufgaben übernimmt und das finanziell nicht abgegolten bekommt.“