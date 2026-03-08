Spritpreise: Babler und Kickl im Schlagabtausch

Regierung prüft

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will die aktuellen Preissteigerungen bei den Treibstoffen prüfen lassen. Erste Ergebnisse soll es bis Ende März geben. Doch neu ist das nicht. Eine Sonderprüfung hatte der Minister bereits Ende Jänner angekündigt. Gleichzeitig verwies er damals darauf, dass der Treibstoffmarkt zuletzt mehrfach untersucht wurde, unter anderem von der Preiskommission, aber auch von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).