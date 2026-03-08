Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tankstellenbetreiber:

„Minister kann den Spritpreis sofort senken“

Steiermark
08.03.2026 06:45
Jürgen Roth stellt klar: „Niemand hat diesen Krieg vorausgesehen und Ware für drei Wochen ...
Jürgen Roth stellt klar: „Niemand hat diesen Krieg vorausgesehen und Ware für drei Wochen gelagert.“(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Benzinpreise klettern in schwindelerregende Höhen. Besonders stark ist die Transport-Branche vom Anstieg betroffen. Tankstellenbetreiber Jürgen Roth sieht jetzt vor allem die Politik in der Pflicht.

0 Kommentare

Seit Ausbruch des Kriegs im Iran sind die Preise an den Tankstellen förmlich explodiert – im Schnitt stieg der Preis für den Sprudel täglich um sieben Cent. „Und das wird leider auch so weitergehen. Demnächst werden wir die 1,90 für den Liter Diesel knacken“, prognostizierte Jürgen Roth am Freitag. „Ein Ende des Anstiegs ist erst in Sicht, wenn der Krieg vorbei ist“, ist der Eigentürmer der Tank Roth GmbH und Fachverbands-Obmann für den Energiehandel in der WKO Österreich überzeugt.

„Solche Reserven hat niemand“
Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Preis für einen Liter Diesel und Benzin die ominöse Zwei-Euro-Marke überschreitet – zuletzt war dies 2022 der Fall. Dass viele den Tankstellenbetreibern und -besitzern den Schwarzen Peter für Preisentwicklung umhängen wollen, will Roth so nicht gelten lassen. „Wer das sagt, glaubt offenbar, dass wir Ware für drei Wochen auf Lager haben und gewusst haben, dass der Krieg ausbricht. Dabei muss jede halbwegs gut laufende Tankstelle zweimal in der Woche aufgefüllt werden – solche Reserven hat niemand!“

Lesen Sie auch:
Der Iran-Krieg befeuert die Teuerung, vor allem wegen der gestiegenen Spritpreise.
Staat kassiert mit
Jetzt runter mit den viel zu hohen Spritpreisen!
06.03.2026
Krone Plus Logo
So entsteht der Preis
Treibstoff-Wahnsinn: Wer verdient am meisten?
06.03.2026

„Und was macht unsere Politik?“
Besonders hart trifft der sprunghafte Anstieg (der Liter Diesel kostete vor dem Krieg noch 1,59 Euro, mittlerweile sind’s 1,90) natürlich die Transport-Branche. „Pro Tankfüllung zahle ich jetzt 250 Euro mehr – jeder kann sich ausrechnen, was das bei 40 Lkw bedeutet. Und so schnell kann ich den Preis ja gar nicht an meine Kunden weitergeben“, ist ein steirischer Spediteur, der lieber anonym bleiben möchte, mit seinen Nerven am Ende. „Und was macht unsere Politik? Die redet wieder einmal nur!“

Johannes Matzhold ist selbst Transportunternehmer und kennt die Problematik.
Johannes Matzhold ist selbst Transportunternehmer und kennt die Problematik.(Bild: Helmut Lunghammer)

Johannes Matzhold, Chef eines Transportunternehmens und WKO-Fachgruppenobmann, kennt die Problematik: „Die Spritpreise sind leider ein Riesenproblem für die gesamte Branche. Besonders schlimm sind natürlich jene Firmen betroffen, die kurze Strecken fahren, weil bei denen der Verbrauch viel höher ist.“ Der Oststeirer warnt vor einem generellen Problem: „Wenn wir die Preissteigerungen an unsere Kunden weitergeben, wird über kurz oder lang alles teurer – womit wir wieder bei der Inflation sind „

Am Freitag kurz vor 12 Uhr galten bei einer Grazer Tankstelle diese Preise.
Am Freitag kurz vor 12 Uhr galten bei einer Grazer Tankstelle diese Preise.(Bild: Christian Jauschowetz)
Nach 12 Uhr sind die Preise wieder einmal angezogen. Täglich steigen der Literpreis aktuell um ...
Nach 12 Uhr sind die Preise wieder einmal angezogen. Täglich steigen der Literpreis aktuell um rund sieben Cent.(Bild: Christian Jauschowetz)

Für Jürgen Roth ist jetzt jedenfalls der Staat gefordert: „Er kassiert ja etwa bei Diesel auch gut 55 Prozent. Der Wirtschaftsminister könnte den Spritpreis aber sofort senken, indem er, zumindest temporär, die CO₂-Steuer aussetzt. Immerhin befinden wir uns in einer handfesten Krise.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.03.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.152 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
255.818 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.426 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf