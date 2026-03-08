„Minister kann den Spritpreis sofort senken“

„Solche Reserven hat niemand“

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Preis für einen Liter Diesel und Benzin die ominöse Zwei-Euro-Marke überschreitet – zuletzt war dies 2022 der Fall. Dass viele den Tankstellenbetreibern und -besitzern den Schwarzen Peter für Preisentwicklung umhängen wollen, will Roth so nicht gelten lassen. „Wer das sagt, glaubt offenbar, dass wir Ware für drei Wochen auf Lager haben und gewusst haben, dass der Krieg ausbricht. Dabei muss jede halbwegs gut laufende Tankstelle zweimal in der Woche aufgefüllt werden – solche Reserven hat niemand!“