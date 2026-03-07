Bewährungsprobe nach den Chaos-Wochen für Babler

Ein Parteitag zwischen Solidarisierungseffekt und Streichkonzerten: In der Wiener Messehalle stellt sich Andreas Babler (krone.at berichtet live) seinen Genossen zur Wiederwahl. Obwohl der Vizekanzler als einziger Kandidat zur Abstimmung steht, ist der Druck hoch – zu chaotisch und zu offen liefen die Meuterei-Machtspiele in den roten Reihen im neuen Jahr.
Ein Parteitag als Prozenttest geht für die SPÖ in Wien über die Bühne. SPÖ-Chef Babler hat bekanntlich gegen keinen Gegenkandidaten, sehr wohl aber um ein gutes Ergebnis zu kämpfen. Nicht erst seit den Chaos-Wochen rund um eine mögliche Kampfkandidatur des Ex-Kanzlers Christian Kern ist die Sozialdemokratie tief gespalten. Seitdem Babler die Partei übernahm, verlor man zudem auch noch rund 20.000 Mitglieder.
Verfolgen Sie den Parteitag hier im Liveticker oder oben im Livestream:
Solidarisierungseffekt nach Kern-Manöver?
„Es hilft ja nichts“, kaum einen Satz hörte man im Vorfeld des SPÖ-Parteitags häufiger, wenn man mit Sozialdemokraten über die Ausgangslage und ihr Abstimmungsverhalten sprach. Vizekanzler Babler ist nach dem Einfahren des schlechtesten Parteiergebnisses der Geschichte und noch schlechteren Umfragen in den eigenen Reihen bekanntlich nur mehr geduldet, aber dennoch der einzig echte Kandidat.
Ex-Kanzler Kern räumte zwar Übernahme-Überlegungen ein, entschied sich bekanntlich – trotz bereits geführter Gespräche mit dem Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen – gegen einen Antritt. Ein Manöver, das den Babler-Kritikern nicht gefallen hat und nun zu einer Art Solidarisierungseffekt auf dem Parteitag führen dürfte.
Ein solides Ergebnis im 80-Prozent-Bereich bescheinigten viele Genossen ihrem Parteichef im Vorfeld. „Es ist traurig genug, dass es niemand anderen gibt. Ein Gegenkandidat wäre demokratiepolitisch gut gewesen und hätte eine klare Entscheidung herbeigeführt“, meint ein hoher Roter zur „Krone“.
