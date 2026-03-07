Bewährungsprobe nach den Chaos-Wochen für Babler

Ein Parteitag als Prozenttest geht für die SPÖ in Wien über die Bühne. SPÖ-Chef Babler hat bekanntlich gegen keinen Gegenkandidaten, sehr wohl aber um ein gutes Ergebnis zu kämpfen. Nicht erst seit den Chaos-Wochen rund um eine mögliche Kampfkandidatur des Ex-Kanzlers Christian Kern ist die Sozialdemokratie tief gespalten. Seitdem Babler die Partei übernahm, verlor man zudem auch noch rund 20.000 Mitglieder.