Wehrpflicht wäre Milliardenschaden fürs Budget

Die Diskussion um die Wehrpflicht in Österreich kocht hoch – und diesmal stehen nicht nur sicherheitspolitische Argumente oder das Wirrwarr um eine Volksbefragung im Raum, sondern die nackte Kostenwahrheit. Laut Modellrechnungen der „Krone“ würde eine Ausweitung des Grundwehrdienstes – etwa eine Verlängerung von sechs auf acht Monate plus stärkere Milizübungen – den Staat nicht nur mit bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr direkt im Budget treffen.