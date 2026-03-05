Stark! Landesliga-Kick füllt das Happel-Stadion

Skifahrerin verursacht Unfall und verschwindet
Mann schwer verletzt
Für viele zählt sie zu den besten Landesligen Österreichs: die steirische Landesliga! Vor dem Rückrunden-Start nahm die „Krone“ die Fußball-Spielklasse genau unter die Lupe. Wie sieht die Zukunft aus – und wer sind die heißesten Kandidaten auf den Titel?
Rund 800 Fans bei Fürstenfeld gegen Ilz, 700 in Tillmitsch gegen den Lokalrivalen Lebring und 650 bei Wildon gegen Allerheiligen. Die steirische Landesliga ist ein Publikumsmagnet, der im Herbst in den 120 Spielen insgesamt 44.405 Zuschauer begeisterte. Damit hätte die Steirer-Liga mit ihren Fans fast das komplette Ernst-Happel-Stadion füllen können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.