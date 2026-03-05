Stark! Landesliga-Kick füllt das Happel-Stadion

Rund 800 Fans bei Fürstenfeld gegen Ilz, 700 in Tillmitsch gegen den Lokalrivalen Lebring und 650 bei Wildon gegen Allerheiligen. Die steirische Landesliga ist ein Publikumsmagnet, der im Herbst in den 120 Spielen insgesamt 44.405 Zuschauer begeisterte. Damit hätte die Steirer-Liga mit ihren Fans fast das komplette Ernst-Happel-Stadion füllen können.