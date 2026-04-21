Prohaska: „Der Schmäh kommt sicher nicht zu kurz“

„Ich erwarte mir einen lustigen, geselligen Abend, wo auch der Schmäh sicher nicht zu kurz kommen wird“, grinst Prohaska, der sich freut: „Es ist immer schön, sich mit Zuschauern auszutauschen, Fragen zu beantworten und ihre Meinung zu hören.“ Der Eintritt ist frei, jedermann und jedefrau sind herzlich willkommen. Die Luftburg öffnet ab 16 Uhr, Start der Talk-Runde ist ab ca. 18 Uhr. Alle, die es nicht zum Stammtisch in den Prater schaffen, können diesen ab 20.15 Uhr auf krone.TV mitverfolgen.