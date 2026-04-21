Baby-News! „Puntigam-Party zu dritt ab August“

Verletzung verhinderte zuletzt ihren Einsatz

Sportlich hatte Puntigam das historische 0:0 in der WM-Qualifikation gegen Deutschland zuletzt verletzungsbedingt verpasst. Bislang lief Puntigam 150 Mal für das Nationalteam auf. Derzeit schnürt sie ihre Schuhe bei Houston Dash in den USA.