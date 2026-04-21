Baby-News! „Puntigam-Party zu dritt ab August“

Wundervolle Nachrichten von Sarah Puntigam! Die ÖFB-Kapitänin und ihre Ehefrau Genessee werden erstmals Eltern und teilten die Baby-News auf Instagram.
Die ÖFB-Rekordspielerin und ihre Ehefrau Genessee erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Paar via Instagram bekannt und präsentierte dabei stolz Ultraschallfotos. Dazu schrieben sie: „Puntigam-Party zu dritt ab August“.
Vor rund vier Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort.
Verletzung verhinderte zuletzt ihren Einsatz
Sportlich hatte Puntigam das historische 0:0 in der WM-Qualifikation gegen Deutschland zuletzt verletzungsbedingt verpasst. Bislang lief Puntigam 150 Mal für das Nationalteam auf. Derzeit schnürt sie ihre Schuhe bei Houston Dash in den USA.
Glückwünsche aus dem Team
Die Reaktionen auf die Baby-News ließen auf Instagram nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Teamkolleginnen gratulierten sofort. Unter anderem meldeten sich Sarah Zadrazil, Manuela Zinsberger und Viktoria Schnaderbeck mit lieben Worten und Glückwünschen.
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