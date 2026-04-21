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Süße Ultraschallfotos

Baby-News! „Puntigam-Party zu dritt ab August“

Frauenfußball
21.04.2026 07:11
Sarah und Genessee Puntigam werden Eltern.
Sarah und Genessee Puntigam werden Eltern.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/sariipu/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wundervolle Nachrichten von Sarah Puntigam! Die ÖFB-Kapitänin und ihre Ehefrau Genessee werden erstmals Eltern und teilten die Baby-News auf Instagram.

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Die ÖFB-Rekordspielerin und ihre Ehefrau Genessee erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Paar via Instagram bekannt und präsentierte dabei stolz Ultraschallfotos. Dazu schrieben sie: „Puntigam-Party zu dritt ab August“.

Vor rund vier Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Verletzung verhinderte zuletzt ihren Einsatz
Sportlich hatte Puntigam das historische 0:0 in der WM-Qualifikation gegen Deutschland zuletzt verletzungsbedingt verpasst. Bislang lief Puntigam 150 Mal für das Nationalteam auf. Derzeit schnürt sie ihre Schuhe bei Houston Dash in den USA.

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Glückwünsche aus dem Team
Die Reaktionen auf die Baby-News ließen auf Instagram nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Teamkolleginnen gratulierten sofort. Unter anderem meldeten sich Sarah Zadrazil, Manuela Zinsberger und Viktoria Schnaderbeck mit lieben Worten und Glückwünschen.

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