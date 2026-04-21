Polizist: „Noch nie so schlechte Stimmung erlebt“

SPÖ kritisiert das Modell des ÖVP-Innenministeriums

Doch von Anfang an gab es Kritik am neuen Modell. Immer lauter wird diese nun innerhalb der SPÖ. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sprach kürzlich von einem „Belastungspaket für Polizisten“, vor allem weil bis zu 48 Wochenend-Stunden pro Monat fixer Bestandteil der Arbeitszeit werden und nur noch ein Wochenende im Monat garantiert frei ist. Ähnlich äußerte sich Maximilian Köllner, der SPÖ-Sicherheitssprecher im Nationalrat.