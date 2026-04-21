„Wollen uns mit einem Sieg weiter freischwimmen“

Denn sechs Punkte Vorsprung auf den Kellerplatz sind für Koch in den letzten fünf Runden noch kein absolut beruhigender Polster: „Es kann immer etwas passiert, aber dass wir zuletzt einen Punkt gemacht haben, war sehr positiv, denn in vergangener Zeit hätten wir mit so einer Leistung sicher verloren.“ In Ried allerdings greift der GAK nach allen drei Punkten: „Wir würden gerne gewinnen, um uns weiter freizuschwimmen. Wir wollen nicht auf die anderen Teams schauen müssen.“

Der gesperrte Thorsten Schriebl ist guter Dinge: „Freitag war nicht unser Tag. Diesmal aber werden wir gleich so rauskommen wie in der zweiten Halbzeit und uns die Punkte holen!“