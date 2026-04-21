Mit „Mali“ unterwegs: Tanja entdeckt Istrien

Von der Redaktion der Krone aus beginnt für Tanja Pfaffeneder eine Reise Richtung Süden, die sie direkt nach Kroatien führt. Mit dabei: Ein Mini Cooper, den Tanja liebevoll „Mali“ genannt hat – was auf Kroatisch „klein“ bedeutet.
Durch Slowenien ans Meer
Die Strecke führt zunächst durch Slowenien, wo für die Durchfahrt eine digitale Vignette benötigt wird. Der Zwischenstopp verläuft unkompliziert und schnell, sodass die Reise ohne größere Verzögerung fortgesetzt werden kann.
Während der Fahrt zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite: Zu Beginn noch sonnig und angenehm, zieht später Regen auf. Doch die Stimmung von Tanja bleibt davon unbeeindruckt – schon kurz nach der Grenze nach Kroatien klart es wieder auf und die Adriaküste zeigt sich in gewohntem Licht.
Angekommen in Zambratija
Nach der Ankunft in Zambratija beginnt der nächste Abschnitt der Reise: die Suche nach einer passenden Unterkunft. Fündig wird Tanja Pfaffeneder schließlich rasch. Nach dem Check-in folgt der erste Moment des Ankommens: Das Zimmer, die Aussicht und die Terrasse laden dazu ein, kurz innezuhalten und den Blick über die Umgebung schweifen zu lassen.
Kulinarik mit Urlaubsflair
Auch kulinarisch zeigt sich die Region von ihrer besten Seite – mit viel Urlaubsfeeling, regionalen Spezialitäten und genau dem Geschmack, den man sich am Meer wünscht.
In den kommenden Tagen wird Tanja ihre Reise weiterhin auf den Social-Media-Kanälen der „Krone“ dokumentieren und Einblicke in Landschaften, Orte und Erlebnisse entlang der kroatischen Küste geben. Gleich reinklicken, mitreisen und Lust auf Urlaub holen!