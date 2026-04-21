Mit „Mali“ unterwegs: Tanja entdeckt Istrien

Während der Fahrt zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite: Zu Beginn noch sonnig und angenehm, zieht später Regen auf. Doch die Stimmung von Tanja bleibt davon unbeeindruckt – schon kurz nach der Grenze nach Kroatien klart es wieder auf und die Adriaküste zeigt sich in gewohntem Licht.