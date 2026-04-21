Haus völlig desolat: Tierschützer brauchen Hilfe

Ihre Namen sind bekannt, viele, viele Jahre lang waren sie im Tierschutz hochaktiv und haben mit der „Pfötchenhilfe Thörl“ unzähligen armen Mitgeschöpfen das Leben gerettet. Den Verein haben Gerti Roschker und Partner Helmut Hahnel aus Alters- und Gesundheitsgründen mittlerweile aufgeben müssen. „Mit unserer Initiative ,Das Katzenhäuserl’ helfen wir aber überall, wo wir es halt noch schaffen“, so Gerti Roschker. „Aber wir können keine Tiere mehr aufnehmen.“