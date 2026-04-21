Haus völlig desolat: Tierschützer brauchen Hilfe

Keine Winter mehr überstehen werden höchst engagierte steirische Tierschützer im desolaten Mietshaus. Sie brauchen Unterstützung.
Ihre Namen sind bekannt, viele, viele Jahre lang waren sie im Tierschutz hochaktiv und haben mit der „Pfötchenhilfe Thörl“ unzähligen armen Mitgeschöpfen das Leben gerettet. Den Verein haben Gerti Roschker und Partner Helmut Hahnel aus Alters- und Gesundheitsgründen mittlerweile aufgeben müssen. „Mit unserer Initiative ,Das Katzenhäuserl’ helfen wir aber überall, wo wir es halt noch schaffen“, so Gerti Roschker. „Aber wir können keine Tiere mehr aufnehmen.“
Sieben teils hochbetagte und schwer kranke Katzen und Hündin „Daisy“ sind den Obersteirern aber geblieben. Und jetzt brauchen diese so engagierten Menschen, die immer mit Herzblut und ganz viel Engagement Spenden für arme Tiere gesammelt haben, selbst dringend Hilfe.
Ihr desolates Mietshaus fällt nämlich nahezu auseinander: „Unsere Steckdosen standen sogar schon zweimal in Flammen, dauernd bricht irgendetwas. Holz haben wir auch keines mehr – so bringen wir unsere Tiere nicht über den nächsten Winter.“ Die Pensionen reichen kaum für die Versorgung und die Tierarztkosten.
Spendenkonto „Das Katzenhäuserl“, AT602081 5000 4670 01 91.
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