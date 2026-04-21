Testfahrer: „Habe Null Verlangen für die Formel 1“

Klare Ansage! McLaren-Ersatzfahrer Patricio O’Ward hat kein Interesse mehr an einem Wechsel in die Formel 1 und kritisiert die Königsklasse scharf.
Noch vor zwei Jahren liebäugelte O’Ward mit einem Wechsel in die Formel 1. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Der 26-Jährige fühlt sich in der IndyCar-Serie wohl – und hat die F1 offenbar abgeschrieben. „Ehrlich gesagt, habe ich kein Verlangen danach“, stellt der Mexikaner im Gespräch mit „Fox Deportes“ klar.
Deutliche Kritik am Reglement
Vor allem die neuen Regeln stoßen ihm sauer auf: „Was die Serie da gemacht hat, war ein Fehler“, sagt O’Ward und bezeichnet die aktuelle Formel 1 als „künstliche Show“.
IndyCar statt Glamour
Für ihn steht fest: Rennsport geht vor Prestige. Die IndyCar-Serie sei „genau jetzt die beste Serie für einen Fahrer, der Rennen fahren will“. Nur für Ruhm oder Geld würde er nicht wechseln.
„Es ist nicht Mario Kart“
Auch die Technik der aktuellen Boliden sieht er kritisch: „Man will nicht ständig einen Schalter umlegen müssen, um zu sagen: ‘Oh, ich drücke jetzt mal hier, um ihn künstlich zu überholen.‘ Es ist nicht Mario Kart; wir fahren hier Rennen.“
Und weiter: „Ehrlich gesagt habe ich null Verlangen, Teil davon zu sein.“
Ganz raus ist O’Ward aus der Formel 1 dennoch nicht. Er steht weiterhin als Ersatzfahrer bei McLaren unter Vertrag, absolvierte bereits mehrere Trainings und Testfahrten. Bleibt abzuwarten, ob er nach diesen Aussagen weiterhin Testfahrer bleibt ...
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