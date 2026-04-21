Testfahrer: „Habe Null Verlangen für die Formel 1“

Noch vor zwei Jahren liebäugelte O’Ward mit einem Wechsel in die Formel 1. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Der 26-Jährige fühlt sich in der IndyCar-Serie wohl – und hat die F1 offenbar abgeschrieben. „Ehrlich gesagt, habe ich kein Verlangen danach“, stellt der Mexikaner im Gespräch mit „Fox Deportes“ klar.