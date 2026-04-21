Neue Pläne: Nach Horror-Saison folgt der Rücktritt

Nach einer enttäuschenden Saison zieht er die Reißleine! Slalom-Spezialist Anton Tremmel beendet nach 17 Jahren im Ski-Rennsport seine Karriere.
Für Tremmel verlief die abgelaufene Saison alles andere als gewünscht. In keinem einzigen Weltcup-Rennen konnte der Deutsche punkten. Auch bei den nationalen Meisterschaften in der Axamer Lizum blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus: Er belegte Rang acht.
Karriereende nach 17 Jahren
Die Konsequenz: Der 31-Jährige hängt die Skier an den Nagel. „Der Zeitpunkt ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen. Es waren extrem schöne und spannende Jahre im Rennsport. Dafür bin ich sehr dankbar“, erklärte Tremmel in einer Mitteilung des DSV.
Tremmel hatte im Jänner 2018 sein Weltcupdebüt gefeiert. Seither fuhr er im Team-Parallel-Event einmal auf das Podest. In 69 Starts in den Einzeldisziplinen schaffte er es nie unter die besten Zehn. In der abgelaufenen Saison verpasste Tremmel bei allen zehn Weltcupstarts die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Bei seiner einzigen WM-Teilnahme 2019 schrammte er mit dem Team als Vierter nur knapp an einer Medaille vorbei.
Neue Pläne
Seine Pläne für die Zukunft? „Ich werde mich jetzt erstmal beruflich neu orientieren und könnte mir unter anderem ein Verbundstudium mit praktischer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik vorstellen.“
Ski bleibt Teil seines Lebens
Ganz verabschiedet sich Tremmel aber nicht vom Wintersport: „Der Skisport, meine große Leidenschaft, wird auch in Zukunft ein Teil meines Lebens bleiben.“
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