Neue Pläne: Nach Horror-Saison folgt der Rücktritt

Tremmel hatte im Jänner 2018 sein Weltcupdebüt gefeiert. Seither fuhr er im Team-Parallel-Event einmal auf das Podest. In 69 Starts in den Einzeldisziplinen schaffte er es nie unter die besten Zehn. In der abgelaufenen Saison verpasste Tremmel bei allen zehn Weltcupstarts die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Bei seiner einzigen WM-Teilnahme 2019 schrammte er mit dem Team als Vierter nur knapp an einer Medaille vorbei.