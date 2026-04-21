Rekord-Jungbulle Reischl erfüllt sich Titeltraum

Österreichische Spieler sorgten in der Vergangenheit des Öfteren für Furore in der höchsten niederländischen Fußball-Liga. Man denke an Franz Hasil, der mit Feyenoord Meister wurde. Oder an Willi Kreuz, der 197 Mal in der Eredivisie auflief. In der aktuellen Saison spielen drei rot-weiß-rote Akteure in der ersten Liga, kommende Spielzeit kommt einer dazu: Luka Reischl. Der Pongauer wurde mit ADO Den Haag Zweitliga-Meister, steigt damit auf: „Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagt der Stürmer, der mit zehn Treffern in 33 Einsätzen einen wichtigen Beitrag geleistet hat.