Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steht vor dem Kollaps

Tutanchamuns Grabkammer droht bald einzustürzen

Wissenschaft
22.10.2025 10:59
Forscher machen sich aufgrund der intensiven Rissbildungen im Gestein an den Decken der ...
Forscher machen sich aufgrund der intensiven Rissbildungen im Gestein an den Decken der Grabkammer Sorgen.(Bild: npj Heritage Science/Sayed Hemada, Krone KREATIV)

Es gilt als die spektakulärste archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts – doch mehr als 100 Jahre nach seiner Freilegung steht das Grab des Pharaos Tutanchamun vor dem Verfall. Forscher warnen, dass Risse im Gestein, eindringende Feuchtigkeit und wuchernde Pilze die Struktur des jahrtausendealten Bauwerks im Tal der Könige ernsthaft gefährden.

0 Kommentare

Wie der „Independent“ und die „Daily Mail“ berichten, haben ägyptische Wissenschaftler schwere Schäden am Felsgestein festgestellt, das die Grabkammern des jungen Pharaos umgibt.

Eine durchgehende Bruchlinie zieht sich demnach durch die Decke von Eingangs- und Grabkammer. Durch die feinen Spalten dringt Regenwasser ein, das das Gestein aufweicht und die bunten Wandmalereien angreift.

Die Forschenden machten die extreme mittlere Spannung in der Decke der Grabkammer sichtbar.
Die Forschenden machten die extreme mittlere Spannung in der Decke der Grabkammer sichtbar.(Bild: npj Heritage Science/Sayed Hemada)

Forscher fordert „dringende Sofortmaßnahmen“
„Die königlichen Gräber im Tal der Könige brauchen dringend wissenschaftliche Untersuchungen und Sofortmaßnahmen“, warnt Professor Sayed Hemeda von der Kairo-Universität. Seine Studie, veröffentlicht im Fachjournal „npj Heritage Science“ (Nature-Gruppe), zeigt, dass die Stabilität des Grabes durch wiederkehrende Feuchtigkeitsschwankungen massiv beeinträchtigt ist.

Das verwendete Gestein – sogenannter Esna-Schiefer – dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Diese Bewegung hat in den letzten Jahrzehnten zu einer gefährlichen Belastung der Felsstruktur geführt.

Auch die schichtweisen Abblätterungen an der Decke fallen deutlich ins Auge.
Auch die schichtweisen Abblätterungen an der Decke fallen deutlich ins Auge.(Bild: npj Heritage Science/Sayed Hemada)

Besonders folgenschwer war eine Sturzflut im Oktober 1994. Damals wurde das gesamte Tal der Könige von schlammhaltigem Wasser überflutet. „Dieses Ereignis war ein Wendepunkt“, sagt Hemeda. „Das Wasser drang in die Grabkammern ein, öffnete neue Risse und erhöhte die Luftfeuchtigkeit. Dadurch wuchs Pilzbefall, der die Wandmalereien schwer beschädigt hat.“

Tutanchamun – der Junge König

Tutanchamun regierte Ägypten vor mehr als 3300 Jahren, bestieg als Kind den Thron und starb im Alter von etwa 18 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Sein Grab, 1922 von Howard Carter entdeckt, enthielt rund 5000 kunstvoll gearbeitete Objekte, darunter die berühmte goldene Totenmaske. Bis heute gilt Tutanchamun als Symbol für den Glanz und das Geheimnis des alten Ägypten.

Gefahr droht auch aus dem Umfeld
Der Archäologe Mohamed Atia Hawash von der Kairoer Fakultät für Archäologie warnt gegenüber „Independent Arabia“ zusätzlich vor Gefahren von außen: Auch die umliegenden Berge seien von tiefen Spalten durchzogen. „Diese Risse können jederzeit große Felsbrocken lösen, die auf nahegelegene Gräber stürzen“, erklärt Hawash weiter. „Wenn das Tal der Könige erhalten bleiben soll, muss sofort gehandelt werden.“

Obwohl das Areal zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, fehlt es bislang an konkreten Schutzmaßnahmen. Hemeda und Hawash fordern daher ein umfassendes Risiko- und Überwachungssystem, um Feuchtigkeitsschwankungen zu begrenzen, den Fels zu stabilisieren und drohende Einstürze frühzeitig zu erkennen.

Lesen Sie auch:
Die Mumie Pharaos Merenre I
Holzig, würzig, süß
So riechen laut Studie altägyptische Mumien
14.02.2025
Lang vor Pharaonen
Südostasiatische Mumien sind die ältesten der Welt
15.09.2025
Eingang zu Grab?
Mysteriöse Anlage nahe Pyramiden in Gizeh entdeckt
17.05.2024

Der ägyptische Archäologe Emad Mahdi mahnt: „Es braucht jetzt ein Expertengremium, das den Zustand des Grabes genau untersucht und dem Staat dringende Schutzmaßnahmen empfiehlt. Wir können nicht warten, bis es zu spät ist.“

Tutanchamuns Ruhestätte, katalogisiert als KV62, zählt zu den kleinsten königlichen Gräbern im Tal der Könige – und zu den empfindlichsten. Noch hält das Felsdach stand, doch die Wissenschaftler sind sich einig: Ohne gezielte Erhaltungsmaßnahmen könnte der Glanz des legendären Pharaos bald im Staub der Geschichte versinken.

Porträt von Stephan Brodicky
Stephan Brodicky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
Steht vor dem Kollaps
Tutanchamuns Grabkammer droht bald einzustürzen
Schon bei Säuglingen
Eltern können Risiko von Erdnuss-Allergie senken
Neue Chance für Bezos?
USA drohen SpaceX nach Pannen mit Vertragsentzug
Astronomin verrät:
„Können uns freuen, wenn Kometen vorbeischauen“
Krone Plus Logo
Bild ist verzerrt
Wie groß Afrika auf der Weltkarte sein müsste
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf