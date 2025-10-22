Tutanchamuns Grabkammer droht bald einzustürzen

Tutanchamun regierte Ägypten vor mehr als 3300 Jahren, bestieg als Kind den Thron und starb im Alter von etwa 18 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Sein Grab, 1922 von Howard Carter entdeckt, enthielt rund 5000 kunstvoll gearbeitete Objekte, darunter die berühmte goldene Totenmaske. Bis heute gilt Tutanchamun als Symbol für den Glanz und das Geheimnis des alten Ägypten.