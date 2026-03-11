Nach Fahrerflucht: Todeslenker stellt sich selbst

Eine Frau wurde am Dienstag auf der B17 bei Traiskirchen in NÖ von einem Unbekannten mit dem Fahrzeug erfasst. Ein nachkommendes Auto überrollte die 45-Jährige. Der 62-jährige Unfallverursacher ging von einem Wildunfall aus. Er erstattete später selbst bei der Polizei Anzeige. Dort kam das böse Erwachen.
Nach dem tragischen Unfall auf der B17 in Traiskirchen, Bezirk Baden, bei dem eine 45-Jährige ihr Leben verlor, stellte sich der Lenker selbst bei der Polizei. Aber nicht wegen des Todescrashs: Der 62-jährige Mann aus dem Bezirk Gänserndorf erstattete am Dienstag gegen 10 Uhr Anzeige wegen eines Wildunfalls bei der Polizeiinspektion Traiskirchen.
Vor Ort dann die bittere Erkenntnis: Es hatte sich nicht um ein Reh gehandelt. Bei dem Unfall hatte der Lenker eine Ungarin erfasst. Ein nachkommender Autofahrer übersah die auf der Straße liegende Frau und überrollte sie mit seinem Pkw. Die 45-Jährige hatte keine Chance, sie war auf der Stelle tot.
Anzeige und weitere Ermittlungen
Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise. Ein Fahrzeugteil, das an der Unfallörtlichkeit von Bediensteten der Polizeiinspektion Traiskirchen sichergestellt wurde, fehlte beim Unfallfahrzeug. Sein Auto habe er nach der Kollision umgehend in die Werkstatt in Wien gebracht. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.