Glaubte an Wildunfall

Nach Fahrerflucht: Todeslenker stellt sich selbst

Niederösterreich
11.03.2026 10:45
(Bild: Monatsrevue/Lenger Thomas)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Eine Frau wurde am Dienstag auf der B17 bei Traiskirchen in NÖ von einem Unbekannten mit dem Fahrzeug erfasst. Ein nachkommendes Auto überrollte die 45-Jährige. Der 62-jährige Unfallverursacher ging von einem Wildunfall aus. Er erstattete später selbst bei der Polizei Anzeige. Dort kam das böse Erwachen. 

0 Kommentare

Nach dem tragischen Unfall auf der B17 in Traiskirchen, Bezirk Baden, bei dem eine 45-Jährige ihr Leben verlor, stellte sich der Lenker selbst bei der Polizei. Aber nicht wegen des Todescrashs: Der 62-jährige Mann aus dem Bezirk Gänserndorf erstattete am Dienstag gegen 10 Uhr Anzeige wegen eines Wildunfalls bei der Polizeiinspektion Traiskirchen.

Vor Ort dann die bittere Erkenntnis: Es hatte sich nicht um ein Reh gehandelt. Bei dem Unfall hatte der Lenker eine Ungarin erfasst. Ein nachkommender Autofahrer übersah die auf der Straße liegende Frau und überrollte sie mit seinem Pkw. Die 45-Jährige hatte keine Chance, sie war auf der Stelle tot.  

Anzeige und weitere Ermittlungen
Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise. Ein Fahrzeugteil, das an der Unfallörtlichkeit von Bediensteten der Polizeiinspektion Traiskirchen sichergestellt wurde, fehlte beim Unfallfahrzeug. Sein Auto habe er nach der Kollision umgehend in die Werkstatt in Wien gebracht. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen. 

Niederösterreich
11.03.2026 10:45
Niederösterreich
