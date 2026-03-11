Nach Fahrerflucht: Todeslenker stellt sich selbst

Nach dem tragischen Unfall auf der B17 in Traiskirchen, Bezirk Baden, bei dem eine 45-Jährige ihr Leben verlor, stellte sich der Lenker selbst bei der Polizei. Aber nicht wegen des Todescrashs: Der 62-jährige Mann aus dem Bezirk Gänserndorf erstattete am Dienstag gegen 10 Uhr Anzeige wegen eines Wildunfalls bei der Polizeiinspektion Traiskirchen.