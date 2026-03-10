Dranbleiben! Regelmäßigkeit ist das Wichtigste!

Bewegung ist wichtig und tut gut. Aber: die Regelmäßigkeit ist das, was uns den Erfolg bringt, darum: jetzt nicht schwach werden, jetzt nicht aufgeben! Denn wer seine anfängliche Motivation verliert und nachlässt, verliert auch die neu gewonnene Kraft und Kondition und dann heißt es beim Wiedereinsteigen: zurück an den Start.