Internationale Razzien gegen rechtsextremen Verlag

Seit mindestens zehn Jahren aktiv

Der Verlag mit Onlineversand verbreitet den Angaben zufolge seit mindestens zehn Jahren rund 100 Nachdrucke von antisemitischen Büchern und Schriften aus der Zeit des Nationalsozialismus sowie rassistische und den Holocaust leugnende Veröffentlichungen, deren Vertrieb in Deutschland verboten ist. Ob es bereits zu Festnahmen gekommen ist, ist unklar.