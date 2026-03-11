Vorteilswelt
Weltweiter Kundenstock

Internationale Razzien gegen rechtsextremen Verlag

Deutschland
11.03.2026 11:50
Symbolbild(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)
Der rechtsextreme Verlag „Der Schelm“ soll seit Jahren antisemitische Publikationen verbreiten, die offenbar Tausende Abnehmer in aller Welt haben. Nun wollen die Behörden das Netzwerk zerschlagen. Am Mittwoch kam es in mehreren deutschen Bundesländern, in Polen und Spanien zu Razzien.

Nach Informationen der Nachrichtenseite rbb24 sind die Ermittler seit den Morgenstunden in Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen aktiv. Den Angaben zufolge stehen sechs Männer und zwei Frauen deutscher Herkunft unter Verdacht, in 488 Fällen gemeinschaftlich volksverhetzende Druckwerte von 2022 bis 2024 hergestellt, verbreitet, geliefert und vorrätig gehalten zu haben. 

Unter den Verdächtigen sind laut Staatsanwaltschaft Karlsruhe zwei Druckereibesitzer, ein Grafiker sowie ein IT-Spezialist und der Besitzer eines Business-Centers. In Polen lassen die Ermittler laut dem rbb per Amtshilfe eine Druckerei und in Spanien eine Lagerhalle sowie Privat- und Firmenräume durchsuchen.

Seit mindestens zehn Jahren aktiv
Der Verlag mit Onlineversand verbreitet den Angaben zufolge seit mindestens zehn Jahren rund 100 Nachdrucke von antisemitischen Büchern und Schriften aus der Zeit des Nationalsozialismus sowie rassistische und den Holocaust leugnende Veröffentlichungen, deren Vertrieb in Deutschland verboten ist. Ob es bereits zu Festnahmen gekommen ist, ist unklar.

