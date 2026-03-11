Nach Sieg: ÖSV-Adler beendet Saison vorzeitig!

Nach seinem Sieg im Super-Teambewerb zusammen mit Daniel Tschofenig am vergangenen Wochenende in Lahti hat Jan Hörl nun angekündigt, dass er die Skisprung-Saison vorzeitig beendet. Anhaltende Rückenbeschwerden haben ihn zu dieser Entscheidung bewogen.
„Ich beende meine Saison mit einem Sieg im Super Team in Lahti. Nach der Goldenen bei den Olympischen Spielen bin ich mit der Saison sehr zufrieden, auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist“, lässt Hörl in einer Aussendung wissen.
Olympia-Gold als Krönung
Zum anstehenden Weltcup-Wochenende in Oslo wird der ÖSV-Adler demnach schon nicht mehr anreisen. Stattdessen möchte er sich der gesundheitlichen Regeneration widmen. „Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen“, so Hörl abschließend.
In dieser Saison erlebte Hörl, wie viele seiner Teamkollegen, Licht und Schatten. Besonders freuen konnte sich der 27-Jährige aber über Olympia-Gold im Super-Teambewerb zusammen mit Stephan Embacher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.