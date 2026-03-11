Vorteilswelt
Fokus auf Gesundheit

Nach Sieg: ÖSV-Adler beendet Saison vorzeitig!

Ski Nordisch
11.03.2026 10:47
Die Saison von Jan Hörl ist vorzeitig zu Ende.
Die Saison von Jan Hörl ist vorzeitig zu Ende.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seinem Sieg im Super-Teambewerb zusammen mit Daniel Tschofenig am vergangenen Wochenende in Lahti hat Jan Hörl nun angekündigt, dass er die Skisprung-Saison vorzeitig beendet. Anhaltende Rückenbeschwerden haben ihn zu dieser Entscheidung bewogen. 

„Ich beende meine Saison mit einem Sieg im Super Team in Lahti. Nach der Goldenen bei den Olympischen Spielen bin ich mit der Saison sehr zufrieden, auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist“, lässt Hörl in einer Aussendung wissen. 

Olympia-Gold als Krönung
Zum anstehenden Weltcup-Wochenende in Oslo wird der ÖSV-Adler demnach schon nicht mehr anreisen. Stattdessen möchte er sich der gesundheitlichen Regeneration widmen. „Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen“, so Hörl abschließend. 

Jan Hörl und Stephan Embacher (rechts) mit ihrer olympischen Goldmedaille.
Jan Hörl und Stephan Embacher (rechts) mit ihrer olympischen Goldmedaille.(Bild: Andreas Tröster)

In dieser Saison erlebte Hörl, wie viele seiner Teamkollegen, Licht und Schatten. Besonders freuen konnte sich der 27-Jährige aber über Olympia-Gold im Super-Teambewerb zusammen mit Stephan Embacher. 

Ski Nordisch
11.03.2026 10:47
