Nach Sieg: ÖSV-Adler beendet Saison vorzeitig!

Olympia-Gold als Krönung

Zum anstehenden Weltcup-Wochenende in Oslo wird der ÖSV-Adler demnach schon nicht mehr anreisen. Stattdessen möchte er sich der gesundheitlichen Regeneration widmen. „Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen“, so Hörl abschließend.