Hilfeschreie: Ex-Ehemann bedrohte Frau mit Messer

Ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und einer Frau hat am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz in der Wiener Donaustadt ausgelöst. Eine Nachbarin alarmierte den Notruf, nachdem sie Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört hatte.
Als die Beamten der Wiener Polizei eintrafen, trafen sie eine weinende 33-Jährige in ihrer Wohnung an. Ihr Ex-Mann war bereits geflüchtet. In den Räumen fanden die Polizisten mehrere beschädigte Gegenstände – sie sollen im Zuge des Streits zerstört worden sein.
Messer in Gebüsch geworfen
Laut Angaben der Frau war ihr 34-jähriger Ex-Partner während eines Besuchs mit ihr in Streit geraten. Dabei soll der Mann die 33-Jährige geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Ein Zeuge beobachtete, wie der Verdächtige bei seiner Flucht ein Messer in ein Gebüsch warf und davonlief.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Beamte der Spezialeinheit WEGA konnten den Mann wenig später im Nahbereich anhalten und vorläufig festnehmen. Das Messer wurde in einer Grünfläche entdeckt und sichergestellt.
Darf sich Frau und Kindern nicht nähern
Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot für die Frau sowie die drei gemeinsamen minderjährigen Kinder ausgesprochen. Zudem verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
