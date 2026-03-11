Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse

Niemand soll von Krise profitieren

Im Punkt vier der Ministerratsvorlage hält die Regierung fest, dass sie weitere Gespräche über eine Spritpreisbremse führen wird. Man arbeite an einer gesetzlichen Grundlage, „um auf aktuelle und zukünftige Krisensituationen noch entschlossener und flexibler auf Treibstoffpreisentwicklungen reagieren zu können, mit dem Ziel, die Spritpreise zu stabilisieren“, heißt es in dem Papier wörtlich. „Diese Modelle sollen sicherstellen, dass weder der Staat außerordentliche Einnahmen, noch die Energieunternehmen von außerordentlichen Gewinnen in dieser Krisensituation profitieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit sicherstellen“.