Behindertenausweis in Bentley regt Wiener auf

Ein Bentley mit slowakischen Kennzeichen auf einem Behindertenparkplatz – kein Kennzeichen im Ausweis, dafür jede Menge Misstrauen. Doch der Fall ist nur die Spitze des Eisbergs: Tausende ukrainische Fahrzeuge rollen ohne Steuern, Pickerl und wirksame Strafen durch Wien. Die „Krone“ hat nachgefragt.
Luxusautos mit ausländischen Kennzeichen auf Behindertenparkplätzen: Was wie ein Einzelfall klingt, trifft in der Hauptstadt längst einen wunden Punkt. „Krone“-Leser übermittelten nun Fotos eines Bentley mit slowakischer Nummerntafel auf einem Behindertenparkplatz – ohne Kennzeicheneintrag im ausgelegten Ausweis. Der Verdacht: ein gefälschtes Dokument. Doch der eigentliche Aufreger sitzt tiefer.
