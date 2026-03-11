Behindertenausweis in Bentley regt Wiener auf

Ein Bentley mit slowakischen Kennzeichen auf einem Behindertenparkplatz – kein Kennzeichen im Ausweis, dafür jede Menge Misstrauen. Doch der Fall ist nur die Spitze des Eisbergs: Tausende ukrainische Fahrzeuge rollen ohne Steuern, Pickerl und wirksame Strafen durch Wien. Die „Krone“ hat nachgefragt.