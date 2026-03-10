Vorteilswelt
Jungbäuerin kontert:

„Wir können sicher alles, was ein Mann auch kann“

Oberösterreich
10.03.2026 11:20
Jasmin Schwarz macht sich als „Farmfluencerin“ einen Namen.
Jasmin Schwarz macht sich als „Farmfluencerin“ einen Namen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Jasmin Schwarz musste lange mit Vorurteilen kämpfen, wurde wegen ihrer Piercings und Tätowierungen nicht ernst genommen. Die 36-jährige Oberösterreicherin ist Bäuerin und sehr erfolgreich.

Jung, blonde Strähnen, Piercings, die Arme voll tätowiert und eine eigene Instagramseite: All das klingt eher nach einem Fitness-Model statt nach einer Bäuerin. Aber tatsächlich ist Jasmin Schwarz Letzteres – und zwar mit Leib und Seele.

Oberösterreich
10.03.2026 11:20
Mehr Krone+ Artikel

Jungbäuerin kontert:
„Wir können sicher alles, was ein Mann auch kann“
