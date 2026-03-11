Lehrer-Eltern als Kinderschänder hinter Gittern

Die „Krone“ bringt Sie zum Pretty Woman Musical
Über zehn Jahre hinweg wurden zwei Mädchen in Kärnten massiv erniedrigt, gequält und auch sexuell missbraucht – von den eigenen Eltern. Erst als junge Frauen schafften es die Opfer, gegen die beiden Pädagogen auszusagen und sie in Haft zu bringen. Neue Gutachten sorgen in dem traumatischen Fall für Aufregung.
Der Fall hat schon weit über die Kärntner Grenzen hinaus für Aufsehen gesorgt: Ein vermeintlich honoriges Lehrerehepaar wird von den eigenen Kindern unfassbarer Verbrechen beschuldigt – die jungen Frauen wurden nach ihren Angaben seit frühester Kindheit von der leiblichen Mutter (heute 63) und dem Stiefvater (72) sexuell missbraucht und körperlich wie seelisch grausam misshandelt.
