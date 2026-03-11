Lehrer-Eltern als Kinderschänder hinter Gittern

Über zehn Jahre hinweg wurden zwei Mädchen in Kärnten massiv erniedrigt, gequält und auch sexuell missbraucht – von den eigenen Eltern. Erst als junge Frauen schafften es die Opfer, gegen die beiden Pädagogen auszusagen und sie in Haft zu bringen. Neue Gutachten sorgen in dem traumatischen Fall für Aufregung.