Nachwuchstalent: „Erfüllt mich mit Stolz!“

„Es ist schon eine Herausforderung, aber es erfüllt mich Stolz, wenn ich am Podium stehe,“ zeigt sich Anna zufrieden mit dem Start in ihre erste Saison als Nachwuchspilotin der Formel 1 Academy. Seit sie drei Jahre alt ist, sitzt das Mädchen im Kart, darf sich mittlerweile jüngste österreichische Staatsmeisterin nennen, feiert auch internationale Erfolge.