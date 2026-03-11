Nachwuchstalent: „Erfüllt mich mit Stolz!“

Zum Auftakt der Formel-1-Nachwuchsserie „Champions of the Future“ zeigt Anna Makolm aus Eggendorf am Wagram mit einem Doppel-Podestplatz groß auf. Die Neunjährige wird damit ihrem Ruf „Österreichs Nachwuchshoffnung“ einmal mehr gerecht.
Mit einer eindrucksvollen Serie an Podestplätzen startet die junge Österreicherin und Nachwuchsrennfahrerin Anna Makolm in die neue Kart-Saison, sichert sich trotz stark besetzten Rennen in Spanien, zwei Podestplatzierungen in Folge.
„Es ist schon eine Herausforderung, aber es erfüllt mich Stolz, wenn ich am Podium stehe,“ zeigt sich Anna zufrieden mit dem Start in ihre erste Saison als Nachwuchspilotin der Formel 1 Academy. Seit sie drei Jahre alt ist, sitzt das Mädchen im Kart, darf sich mittlerweile jüngste österreichische Staatsmeisterin nennen, feiert auch internationale Erfolge.
Mit dem Start in dem Akademieprogramm der Formel-1 kommt sie ihrem Traum eines Tages wie Max Verstappen im Formelsport tätig zu sein, näher. Beim Auftakt der „Champions of the Furture“ in Valencia, Kategorie Mini 60, kann Makom schon einmal Überzeugen.
In der U10 Wertung sichert sie sich an zwei Tagen in Folge den dritten Platz. Zwei Podestplätzen an zwei Renntagen, ein klares Zeichen für Konstanz und Wettbewerbsfähigkeit, versucht sich von Rennen zu Rennen zu steigern.
Der Saisonauftakt ist der jungen Niederösterreicherin bereits geglückt – weiter geht es im Kalender Ende Mai in Thessaloniki Griechenland
