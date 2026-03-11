ORF-Krise: Gelegenheit für Entpolitisierung?

Schon lange wird die politische Besetzung im Stiftungsrat kritisiert. Nach dem Rücktritt des ORF-Chefs steht das Kontrollorgan besonders unter Beobachtung. Unsere Frage vom 11. März lautet: „ORF in der Krise: Ist das eine gute Gelegenheit, ihn zu entpolitisieren?“
24 der 35 Stiftungsräte werden von der Bundesregierung, den Landesregierungen sowie den Parlamentsparteien ausgewählt. Wie sollte Ihrer Meinung nach der Stiftungsrat, der als Aufsichts- und Kontrollorgan des ORF fungiert, aufgestellt sein? Könnte mit einer kompletten Abschaffung des Stiftungsrats die Neutralität des öffentlich-rechtlichen Senders gewährleistet werden? Welche weiteren Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach für dieses Ziel notwendig?
Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
