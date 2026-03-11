Vorteilswelt
Frage des Tages

ORF-Krise: Gelegenheit für Entpolitisierung?

Forum
11.03.2026 11:58
Nach dem Rücktritt vom ehemaligen Generaldirektor Roland Weißmann könnte sich im ORF einiges ...
Nach dem Rücktritt vom ehemaligen Generaldirektor Roland Weißmann könnte sich im ORF einiges ändern.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)
Porträt von Community
Von Community

Schon lange wird die politische Besetzung im Stiftungsrat kritisiert. Nach dem Rücktritt des ORF-Chefs steht das Kontrollorgan besonders unter Beobachtung. Unsere Frage vom 11. März lautet: „ORF in der Krise: Ist das eine gute Gelegenheit, ihn zu entpolitisieren?“

0 Kommentare

24 der 35 Stiftungsräte werden von der Bundesregierung, den Landesregierungen sowie den Parlamentsparteien ausgewählt. Wie sollte Ihrer Meinung nach der Stiftungsrat, der als Aufsichts- und Kontrollorgan des ORF fungiert, aufgestellt sein? Könnte mit einer kompletten Abschaffung des Stiftungsrats die Neutralität des öffentlich-rechtlichen Senders gewährleistet werden? Welche weiteren Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach für dieses Ziel notwendig?

Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Forum
11.03.2026 11:58
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Außenpolitik
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Diskutieren Sie mit!
Welche Eissorte bringt Sie zum Schmelzen?
Diskutieren Sie mit!
Was würden Sie beim ORF ändern?
Frage des Tages
Hilft mehr Geld Brennpunktschulen wirklich?
Frage des Tages
Braucht es eine Frau an der Spitze des ORF?
Frage des Tages
Hören die internen Attacken in der SPÖ jetzt auf?
