Krieg im Nahen Osten

Sportminister deutlich: Iran nicht bei Fußball-WM!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.03.2026 11:25
Die iranische Nationalmannschaft ist für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko ...
Die iranische Nationalmannschaft ist für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.(Bild: AFP/APA/Karim JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Irans Sportminister hat eine Teilnahme seines Landes an der Fußball-WM in den USA angesichts des Kriegs ausgeschlossen. Mit Blick auf die USA, die Ende Februar gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen hatten, sagte Ahmad Donjamali in einem TV-Interview nun: „Da diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat, können wir unter keinen Umständen an der WM teilnehmen.“

0 Kommentare

Weiters erklärte Donjamali: „Angesichts der bösartigen Maßnahmen, die gegen Iran durchgeführt wurden, wurden uns innerhalb von acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen, und mehrere Tausend unserer Menschen wurden getötet. Daher haben wir definitiv keine Möglichkeit zu einer solchen Teilnahme.“ Ob die Entscheidung des Ministers final ist und der Iran die Teilnahme wirklich boykottiert, blieb zunächst unklar.

Auch der Verbandschef Mehdi Tadsch hatte sich ähnlich geäußert. Nach den Vorgängen um die Frauen-Nationalmannschaft während des Asien-Cups in Australien brachte er einen möglichen Verzicht ins Spiel. „Welcher vernünftige Mensch würde seine Nationalmannschaft in die USA schicken, wenn es bei der WM genauso politisch zugehen sollte wie in Australien“, sagte Mehdi Tadsch. Nach dem Aus beim Asien-Cup waren mehrere Spielerinnen in Australien geblieben und hatten humanitäre Visa erhalten.

Iran würde laut Plan alle drei WM-Partien in den USA spielen
Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. Der Iran hatte sich im März vorigen Jahres als eine der ersten Mannschaften für die WM 2026 qualifiziert. In der Gruppenphase trifft das Team laut Plan auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Spiele werden in den USA ausgetragen. Für die Auslosung im Dezember in Washington war Tadsch seitens der USA das Einreisevisum verweigert worden.

Nach Angaben von Weltverbandschef Gianni Infantino hat US-Präsident Donald Trump jedoch erneut zugesichert, dass die iranische Mannschaft zur WM eingeladen sei. Dies habe ihm Trump bei einem Treffen gesagt, ließ der FIFA-Präsident am Mittwoch wissen.

Mögliche Nachfolger
Falls der Iran seine Teilnahme sicher absagen sollte, könnte vermutlich eine andere asiatische Mannschaft den Platz einnehmen. Als mögliche Nachrücker gelten vor allem der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate, da diese beide im Kampf um den letzten WM-Platz in den interkontinentalen Play-offs gegeneinander gespielt hatten. Der Irak stieg auf und trifft nun im entscheidenden Spiel um einen WM-Platz Anfang April auf Bolivien oder Suriname.

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.03.2026 11:25
Ähnliche Themen
IranUSAAustralien
RegierungFrauen
