Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag

Es handelt sich bereits um die zweite Streikwelle in der laufenden Verhandlungsrunde. Am 12. Februar hatten die Pilotinnen und Piloten für einen Tag die Arbeit niedergelegt, mehr als 800 Flüge mit 100.000 Passagierinnen und Passagieren fielen aus. Die Lufthansa hatte danach Reformen des Betriebsrentensystems vorgeschlagen sowie ein Gespräch über die Organisation des Flugbetriebs mithilfe einer externen Moderatorin oder eines externen Moderators. Mit der Kabinengewerkschaft Ufo führe man ebenfalls bereits Gespräche, hieß es.