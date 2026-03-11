Vorteilswelt
Freche Früchtchen!

Charlotte Casiraghi trägt süßesten Schuhtrend ‘26

Star-Style
11.03.2026 11:40
Charlotte Casiraghi gehört zu den Stammgästen von Chanel – diesmal sorgte sie mit ihren Schuhen ...
Charlotte Casiraghi gehört zu den Stammgästen von Chanel – diesmal sorgte sie mit ihren Schuhen für Aufsehen.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für ein Hingucker auf der Paris Fashion Week! Während auf dem Laufsteg die neue Kollektion präsentiert wurde, zog eine im Publikum alle Blicke auf ihre Füße: Charlotte Casiraghi erschien bei der Show von Chanel mit einem Paar Schuhen, die Fashionistas im Augenblick lieben!

0 Kommentare

Im ehrwürdigen Grand Palais zeigte Kreativchef Matthieu Blazy seine neue Ready-to-wear-Kollektion für Chanel – und verwandelte die berühmte Halle kurzerhand in eine futuristische Baustelle mit bunten Kränen und industrieller Kulisse.

Kräne bildeten in diesem Jahr die Kulisse der Chanel-Schau während der Pariser Fashion Week
Kräne bildeten in diesem Jahr die Kulisse der Chanel-Schau während der Pariser Fashion Week(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)

Doch nicht nur auf dem Laufsteg wurde Modegeschichte geschrieben: Auch im Publikum sorgte Charlotte Casiraghi für einen kleinen Fashion-Moment.

Auf den ersten Blick klassisch – auf den zweiten total verspielt
Die Tochter von Princess Caroline of Monaco erschien in einem eleganten Chanel-Zweiteiler in sattem Smaragdgrün mit raffinierten Details und fransigen Kontrastkanten.

Dazu kombinierte sie scheinbar klassische Slingback-Heels – ein absoluter Chanel-Klassiker.

Charlotte Casiraghi auf dem Weg zur Chanel-Schau – auf Heels mit kleinen Apfel-Elementen
Charlotte Casiraghi auf dem Weg zur Chanel-Schau – auf Heels mit kleinen Apfel-Elementen(Bild: Viennareport)

Doch wer genauer hinsah, entdeckte das überraschende Detail: Hinten am Absatz prangten zwei kleine rote Äpfel mit Chanel-Logo.

Die verspielten Apfel-Elemente machten aus den sonst eleganten Pumps ein echtes Statement-Piece – charmant, frech und perfekt für den Frühling.

Der neue Schuh-Trend? Früchte an den Absätzen
Die auffälligen Apfel-Heels stammen aus der Métiers-d’Art-Kollektion des Hauses, die bereits im Dezember in New York präsentiert wurde. Damals feierten die außergewöhnlichen Schuhe sogar ihren eigenen Laufsteg-Auftritt.

Seitdem tauchen sie immer häufiger bei Stars auf. Auch Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman wurde kürzlich mit einer goldenen Version der auffälligen Heels gesichtet.

Und auch Model Hailey Bieber setzte bei einem Event ihres Beautylabels auf die fruchtigen Designer-Schuhe.

Charlotte Casiraghi beweist einmal mehr ihr Modegespür
Dass Charlotte Casiraghi ein besonderes Gespür für Stil hat, ist in der Modewelt längst bekannt. Als langjährige Chanel-Botschafterin gehört sie zu den elegantesten Stammgästen der Pariser Fashion Week.

Mit ihren Apfel-Heels zeigt sie jetzt: Selbst ein klassisches Royal-Outfit kann mit einem kleinen, verspielten Detail zum absoluten Hingucker werden.

Das Kostüm wirkt klassisch streng und wird durch die kleinen Früchtchen auf den Schuhen ...
Das Kostüm wirkt klassisch streng und wird durch die kleinen Früchtchen auf den Schuhen aufgelockert.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Und wer weiß – vielleicht wird genau dieser süße Schuh schon bald der überraschendste Trend des Frühlings.

