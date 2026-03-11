Charlotte Casiraghi trägt süßesten Schuhtrend ‘26

Was für ein Hingucker auf der Paris Fashion Week! Während auf dem Laufsteg die neue Kollektion präsentiert wurde, zog eine im Publikum alle Blicke auf ihre Füße: Charlotte Casiraghi erschien bei der Show von Chanel mit einem Paar Schuhen, die Fashionistas im Augenblick lieben!
Im ehrwürdigen Grand Palais zeigte Kreativchef Matthieu Blazy seine neue Ready-to-wear-Kollektion für Chanel – und verwandelte die berühmte Halle kurzerhand in eine futuristische Baustelle mit bunten Kränen und industrieller Kulisse.
Doch nicht nur auf dem Laufsteg wurde Modegeschichte geschrieben: Auch im Publikum sorgte Charlotte Casiraghi für einen kleinen Fashion-Moment.
Auf den ersten Blick klassisch – auf den zweiten total verspielt
Die Tochter von Princess Caroline of Monaco erschien in einem eleganten Chanel-Zweiteiler in sattem Smaragdgrün mit raffinierten Details und fransigen Kontrastkanten.
Dazu kombinierte sie scheinbar klassische Slingback-Heels – ein absoluter Chanel-Klassiker.
Doch wer genauer hinsah, entdeckte das überraschende Detail: Hinten am Absatz prangten zwei kleine rote Äpfel mit Chanel-Logo.
Die verspielten Apfel-Elemente machten aus den sonst eleganten Pumps ein echtes Statement-Piece – charmant, frech und perfekt für den Frühling.
Der neue Schuh-Trend? Früchte an den Absätzen
Die auffälligen Apfel-Heels stammen aus der Métiers-d’Art-Kollektion des Hauses, die bereits im Dezember in New York präsentiert wurde. Damals feierten die außergewöhnlichen Schuhe sogar ihren eigenen Laufsteg-Auftritt.
Seitdem tauchen sie immer häufiger bei Stars auf. Auch Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman wurde kürzlich mit einer goldenen Version der auffälligen Heels gesichtet.
Und auch Model Hailey Bieber setzte bei einem Event ihres Beautylabels auf die fruchtigen Designer-Schuhe.
Charlotte Casiraghi beweist einmal mehr ihr Modegespür
Dass Charlotte Casiraghi ein besonderes Gespür für Stil hat, ist in der Modewelt längst bekannt. Als langjährige Chanel-Botschafterin gehört sie zu den elegantesten Stammgästen der Pariser Fashion Week.
Mit ihren Apfel-Heels zeigt sie jetzt: Selbst ein klassisches Royal-Outfit kann mit einem kleinen, verspielten Detail zum absoluten Hingucker werden.
Und wer weiß – vielleicht wird genau dieser süße Schuh schon bald der überraschendste Trend des Frühlings.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.