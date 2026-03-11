Rapid muss wochenlang auf Youngster verzichten
Muskelverletzung
Fußball-Bundesligist SK Rapid muss wochenlang auf Offensivspieler Daniel Nunoo verzichten.
Der 19-jährige Ghanaer erlitt am Sonntag beim 1:0-Heimsieg über Red Bull Salzburg eine Muskelverletzung im Oberschenkel, wie die Hütteldorfer am Mittwoch vermeldeten.
Nunoo spielte sich zuletzt in Rapids Stammformation und brachte es in diesem Kalenderjahr auf fünf Bundesliga-Einsätze mit einem Tor und einem Assist.
