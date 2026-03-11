ÖVP: „Keine alternative Todesweise konstruierbar“

NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke und Kai Jan Krainer von der SPÖ orteten als bisherige Erkenntnis besonders den „fragwürdigen Umgang“ der Polizei mit Datenträgern. „Die ÖVP versucht, sich als Freund der Polizei zu inszenieren, aber wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde“, so Wotschke. Krainer erläuterte, es gebe seit Jahren einen „Konflikt zwischen Polizei und Justiz um die Auswertung von Datenträgern. Die Justiz hat immer wieder gesagt, dass man kein Vertrauen in die Polizei hat und deswegen selbst Auswertungen durchführt. Entweder die Polizei kann es nicht, was ein Problem ist, oder sie will nicht, was ebenfalls ein Problem ist.“