So haben Sie als Fluggast Recht auf Ihrer Seite

Wer einen Flug bucht, kann nie wissen, ob die Weltlage für Ausfälle sorgt, ein Koffer verloren geht oder der Langstreckenflug zur Tortur für Beine und Rücken wird. Wer ein paar einfache Regeln beachtet, kann sich gut absichern. Doch um Rechte geltend zu machen, muss man sie zunächst kennen – die „Krone“ weiß mehr.