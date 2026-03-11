Ist uns tatsächlich der Bier-Durst vergangen?

Deutliche 7,1 Prozent Minus bei den österreichischen Brauereien im Vorjahr: „Nur“ noch 9,25 Millionen Hektoliter Bier wurden ausgestoßen – der Pro-Kopf-Verbrauch im ehemaligen Bierland Nummer eins sank erstmals seit langer Zeit auf unter 100 Liter pro Person im Jahr. Neben dem eklatanten Rückgang beim Dosenbier (ein Minus von 100 Millionen Dosen!) ist dafür vor allem der sinkende Absatz in der Gastronomie verantwortlich – hier wurden 2025 zwölf Millionen Krügerl weniger getrunken als noch im Jahr davor.