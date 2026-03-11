„Rasiert“ das Gillette Stadium jetzt die FIFA?

Rund drei Monate vor Anpfiff der WM legt sich das beschauliche US-Örtchen Foxborough offensichtlich quer. Die Austragungsstätte müsste 7,8 Millionen Dollar für ein Upgrade an Sicherheitsvorkehrungen aufbringen, scheint dazu aber nicht bereit. Im „worst case“ droht eine Verlegung der sieben dort geplanten Partien – und der FIFA, sowie einigen Teilnehmern, ein Super-GAU.