Müde trotz Frühling? Warum der Körper schlappmacht

Vorarlberger kassierte seine bereits 12. Vorstrafe
Nötigung und Betrug
Das Wetter ist für viele Menschen im Frühjahr ein Stressfaktor. Doch auch gegen Wetterfühligkeit und Frühjahrsmüdigkeit ist ein Kraut gewachsen. Drei Experten – darunter Christa Kummer, die sich seit Jahrzehnten mit Wetterfühligkeit beschäfigt – erklären, was zuverlässig hilft.
Monatelang haben wir keine Sonne zu Gesicht bekommen. Seit Kurzem strahlt sie wieder fast täglich vom Himmel. Eigentlich müsste jetzt alles leichter fallen. Doch statt frischer Energie spüren viele Menschen trotz ausreichend nächtlichem Schlaf eine bleierne Schwere in sich. Meist kommen zur Antriebslosigkeit auch Kopfweh, Kreislauf-, Schlaf- und Konzentrationsprobleme sowie Gereiztheit und Stimmungsschwankungen hinzu. Das Phänomen dahinter: Frühjahrsmüdigkeit.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.