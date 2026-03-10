Müde trotz Frühling? Warum der Körper schlappmacht

Monatelang haben wir keine Sonne zu Gesicht bekommen. Seit Kurzem strahlt sie wieder fast täglich vom Himmel. Eigentlich müsste jetzt alles leichter fallen. Doch statt frischer Energie spüren viele Menschen trotz ausreichend nächtlichem Schlaf eine bleierne Schwere in sich. Meist kommen zur Antriebslosigkeit auch Kopfweh, Kreislauf-, Schlaf- und Konzentrationsprobleme sowie Gereiztheit und Stimmungsschwankungen hinzu. Das Phänomen dahinter: Frühjahrsmüdigkeit.