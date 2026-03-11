Vandalen hinterlassen Chaos auf Spielplätzen

Große Aufregung im Norden der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Unbekannte hatten auf gleich mehreren Spielplätzen gewütet und dort teils große Schäden verursacht.
Traurige Kinder, zornige Eltern: So lassen sich gleich mehrere Vorfälle im St. Pöltner Stadtteil Ratzersdorf in vier kurzen Worten zusammenfassen. Unbekannte hatten nämlich gleich auf mehreren Spielplätzen eine Spur der Verwüstung gezogen. Spielgeräte wurden absichtlich teils völlig demoliert, Netze zerschnitten und sogar eine Sitzbank auf das Dach eines Pavillons geschleudert.
Poller landeten in Bach
Ein Herumtoben ist dort aktuell kaum möglich. Zudem wurden mehrere Poller, die einen Radweg absichern sollen, entfernt und in einen Bach geworfen.
Zuletzt wurden im selben Stadtteil mehrere Verkehrstafeln, darunter das Ortsschild, gestohlen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist aktuell noch unklar. Die Suche nach den Tätern läuft jedenfalls.
