Vandalen hinterlassen Chaos auf Spielplätzen

Traurige Kinder, zornige Eltern: So lassen sich gleich mehrere Vorfälle im St. Pöltner Stadtteil Ratzersdorf in vier kurzen Worten zusammenfassen. Unbekannte hatten nämlich gleich auf mehreren Spielplätzen eine Spur der Verwüstung gezogen. Spielgeräte wurden absichtlich teils völlig demoliert, Netze zerschnitten und sogar eine Sitzbank auf das Dach eines Pavillons geschleudert.