So sollen Libro-Standorte zur Marke Pagro werden

Im Herbst 2025 ist das Zusammenrücken der Büroartikel-Händler Libro und Pagro angekündigt worden. Einzelne größere Libro-Filialen sollen auf Pagro umgestellt werden. Nun gab die Hauptversammlung der Muttergesellschaft Management Trust Holding (MTH) grünes Licht für die entsprechende Vereinbarung.
Man habe diese „einstimmig mit allen Bankpartnern beschlossen“, sagte ein MTH-Sprecher am Dienstag. „Die Libro-Standorte sollen schrittweise mit der erfolgreichen Marke Pagro verschmolzen werden.“ Einen Zeitraum nannte das Unternehmen zunächst nicht. Im Wirtschaftsjahr 2025/2026 hat Libro insgesamt 34 Filialen geschlossen. Insgesamt betreibt die MTH Retail Group in Österreich derzeit 152 Pagro- und 132 Libro-Standorte.
Aus dem deutschen Einzelhandel hat sich MTH bereits komplett zurückgezogen. Im Februar verkaufte sie den deutschen Non-Food-Diskonter Mäc Geiz an Kodi. Im Herbst 2025 veräußerte MTH die traditionsreiche Druckerei Gerin und vier Druckereien der ehemaligen Print Alliance an das amerikanische Unternehmen Cimpress. Zudem gab die Holding im Vorjahr den deutschen Non-Food-Diskonter Pfenningpeiffer an den Mitbewerber Tedi ab.
Konzentration auf Österreich und die Schweiz
Nun will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft in Österreich und der Schweiz konzentrieren. Von den Plänen, Libro-Filialen zu Pagro zu machen, dürften ungefähr 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein. Viele von ihnen sollen aber unterkommen, Pagro weiter wachsen. Libro brauchte bereits einmal eine Sanierung, und kam rund um die Jahrtausendwende unter das Dach der MTH-Gruppe. Das Konkursverfahren dauerte 14 Jahre (2002 bis 2016).
Nach dem Tod des MTH-Gründers und Ex-ÖVP-Politikers Josef Taus im Dezember 2024 begannen seine Erbinnen und Erben, das Firmenreich neu zu ordnen. Taus hatte die Unternehmensführung im Jahr 2020 an seinen Schwiegersohn Martin Waldhäusl übergeben.
