So sollen Libro-Standorte zur Marke Pagro werden

Konzentration auf Österreich und die Schweiz

Nun will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft in Österreich und der Schweiz konzentrieren. Von den Plänen, Libro-Filialen zu Pagro zu machen, dürften ungefähr 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein. Viele von ihnen sollen aber unterkommen, Pagro weiter wachsen. Libro brauchte bereits einmal eine Sanierung, und kam rund um die Jahrtausendwende unter das Dach der MTH-Gruppe. Das Konkursverfahren dauerte 14 Jahre (2002 bis 2016).