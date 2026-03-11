Nonnen nach 2 Jahren Streit aus Kloster vertrieben

„Vatikan ist eine Farce“

Der Fall hatte in Spanien für Aufregung gesorgt, vor allem, da sich die Nonnen 2024 von der Amtskirche losgesagt und erklärt hatten: „Wir erkennen den Vatikan nicht an – es ist eine Farce.“ Die katholische Kirche habe sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von der „wahren Lehre“ entfernt. Daraufhin entbrannte ein Streit um die Kontrolle über das Kloster in Belorado und weitere Immobilien der Gemeinschaft, die die Nonnen ebenfalls verlieren.