Warum es gut sein kann, über den Chef zu lästern

Regeln, Fahrer und Fans! Max Verstappen teilt aus
„Wird Sport ruinieren“
Ein kurzes Flüstern in der Kaffeeküche oder eine giftige Nachricht im privaten Chat: Über den Chef zu lästern, gehört im Büro fast schon zum guten Ton und gilt doch als Karrierekiller. Das Gerede hinter dem Rücken des bzw. der Vorgesetzten kann aber auch etwas Gutes haben, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.
Von Tuscheleien auf dem Flur über mit Emojis gespickte Gruppenchats bis hin zu unflätigen Direktnachrichten – über den Chef zu lästern, kann viele Formen annehmen. Und obwohl es gemeinhin als schädliches Verhalten am Arbeitsplatz gilt, zeigen neue Forschungsergebnisse, die in der aktuellen Ausgabe des „Journal of Business Ethics“ veröffentlicht wurden, dass Lästern weitaus differenzierter ist – und manchmal sogar nützlich sein kann.
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