Warum es gut sein kann, über den Chef zu lästern

Von Tuscheleien auf dem Flur über mit Emojis gespickte Gruppenchats bis hin zu unflätigen Direktnachrichten – über den Chef zu lästern, kann viele Formen annehmen. Und obwohl es gemeinhin als schädliches Verhalten am Arbeitsplatz gilt, zeigen neue Forschungsergebnisse, die in der aktuellen Ausgabe des „Journal of Business Ethics“ veröffentlicht wurden, dass Lästern weitaus differenzierter ist – und manchmal sogar nützlich sein kann.