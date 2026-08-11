Rod Stewart musste US-Konzert kurzfristig absagen

Kurze Sauerstoff-Pause und weiter ging es

Stewart („Da Ya Think I“m Sexy?“, „Sailing“, „Maggie May“) hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste der britische Rocker bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtete damals das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls.