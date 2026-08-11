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Medizinischer Eingriff

Rod Stewart musste US-Konzert kurzfristig absagen

Stars & Society
11.08.2026 07:35
Rod Stewart (81) befindet sich gerade auf seiner „One Last Time“-Tournee in den USA und Mexiko.
Rod Stewart (81) befindet sich gerade auf seiner „One Last Time“-Tournee in den USA und Mexiko.(Bild: Viennareport)
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Von krone.at

Zuletzt haben sich beim britischen Rocksänger Rod Stewart die gesundheitlichen Probleme gehäuft. Während eines Konzerts im Juni im US-Bundessaat Utah musste der 81-Jährige zwischendurch mit Sauerstoff versorgt werden. Nun hat ein „kleiner medizinischer Eingriff“ zu einer Konzertabsage geführt.

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Wegen eines „unvorhergesehenen aber kleinen medizinischen Eingriffs“ würde der Auftritt nicht stattfinden, teilte die Veranstaltungsstätte Riverbend Music Center am Tag des in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio geplanten Konzerts mit. Es soll nachgeholt werden. „Es wird erwartet, dass sich Rod schnell erholt, und er freut sich darauf, nach Cincinnati zurückzukehren“, hieß es weiter.

„One Last Time“-Tournee in den USA
Weitere Angaben zu dem Eingriff machte der „Forever Young“-Sänger in seinen sozialen Medien nicht. In dieser Woche standen im Rahmen seiner laufenden „One Last Time“-Tournee weitere Konzerte in den USA an. Laut der Tourdaten sind bis Mitte September Auftritte in den USA und in Mexiko geplant.

Kurze Sauerstoff-Pause und weiter ging es
Stewart („Da Ya Think I“m Sexy?“, „Sailing“, „Maggie May“) hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste der britische Rocker bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtete damals das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls.

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Auf der Aufnahme wirkte der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegte sich kaum und stützte sich während des Singens ab. Mitarbeiter eilten laut TMZ mit einer Sauerstoffflasche herbei. Nach einer kurzen Unterbrechung ging das Konzert weiter.

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