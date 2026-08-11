Schon wieder das Kreuzband: Barca-Toptalent out

Für Bardghji mutet Diagnose besonders tragisch, sind ihm Knieleiden doch bestens bekannt. Bereits vor zwei Jahren hatte er mit einer schweren Blessur am selben Knie zu kämpfen. Damals zwang ihn die Verletzung zu einer einjährigen Pause, aus der er sich mühsam zurückkämpfen musste. Der neuerliche Vorfall ist daher ein herber Rückschlag für seine noch junge Karriere.