Schon wieder das Kreuzband: Barca-Toptalent out

Nicht schon wieder! Barca-Youngster Roony Bardghji hat sich schwer am Knie verletzt. Der 20-Jährige erlitt einen Kreuzbandriss und wird dem Verein monatelang nicht zur Verfügung stehen.
Für Bardghji mutet Diagnose besonders tragisch, sind ihm Knieleiden doch bestens bekannt. Bereits vor zwei Jahren hatte er mit einer schweren Blessur am selben Knie zu kämpfen. Damals zwang ihn die Verletzung zu einer einjährigen Pause, aus der er sich mühsam zurückkämpfen musste. Der neuerliche Vorfall ist daher ein herber Rückschlag für seine noch junge Karriere.
Saublöder Zeitpunkt
Die jetztige Verletzung ereignete sich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Verantwortlichen des FC Barcelona waren Medienberichten zufolge gerade aktiv auf der Suche nach einem Verein, an den Bardghji ausgeliehen werden sollte. Durch eine Leihe sollte der Schwede wichtige Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, um seine Entwicklung voranzutreiben. Diese Pläne sind durch die lange Ausfallzeit nun hinfällig.
Bardghji wechselte erst vor einem Jahr vom dänischen Klub FC Kopenhagen nach Katalonien. Barca sicherte sich für 2,5 Millionen Euro in die Dienste des Linksfußes. In seiner ersten Spielzeit für den spanischen Großklub konnte er sein Talent andeuten und kam wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 28 Einsätze, bevor ihn die Verletzung nun erneut stoppte.
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