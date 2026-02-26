Wes Anderson sah sich nackerten Schiele in Wien an

Von „Grand Budapest Hotel“ bis „Der fantastische Mr. Fox“ – seine Filme sind nicht nur Kult, sondern jedes für sich ein echtes Kunstwerk. Doch welche Kunstwerke findet Wes Anderson eigentlich interessant? Dem versuchte auch Albertina-Direktor Ralph Gleis auf den Grund zu gehen, als er den preisgekrönten Regisseur in Empfang nahm. Während seines Wien-Besuchs stand nämlich auch ein Museumsbesuch auf dem Plan, zu dem Anderson samt seiner Partnerin Juman Malouf, deren Mutter und der gemeinsamen Tochter kam.