Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familienausflug

Wes Anderson sah sich nackerten Schiele in Wien an

Adabei Österreich
26.02.2026 14:53
(Bild: Albertina Museum, Wien/Antalfi)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Während seines Wien-Aufenthaltes stand für den amerikanischen Kult-Regisseur auch ein Besuch in der Albertina Museum auf dem Programm, zu dem er gleich seine ganze Familie im Schlepptau hatte.

0 Kommentare

Von „Grand Budapest Hotel“ bis „Der fantastische Mr. Fox“ – seine Filme sind nicht nur Kult, sondern jedes für sich ein echtes Kunstwerk. Doch welche Kunstwerke findet Wes Anderson eigentlich interessant? Dem versuchte auch Albertina-Direktor Ralph Gleis auf den Grund zu gehen, als er den preisgekrönten Regisseur in Empfang nahm. Während seines Wien-Besuchs stand nämlich auch ein Museumsbesuch auf dem Plan, zu dem Anderson samt seiner Partnerin Juman Malouf, deren Mutter und der gemeinsamen Tochter kam.

Albertina-Direktor Ralph Gleis (li.) zeigte Wes Anderson unter anderem Werke von Egen Schiele.
Albertina-Direktor Ralph Gleis (li.) zeigte Wes Anderson unter anderem Werke von Egen Schiele.(Bild: Albertina Museum, Wien/Antalfi)

Von Klimt bis Schiele

Gemeinsam mit Direktor Gleis und Kurator Christof Metzger standen etwa Arbeiten von Gustav Klimt, Albrecht Dürer, Raffaello Santi, Michelangelo Buonarotti oder Antonio Pisano/Pisanello auf dem Programm. Besonders angetan dürfte es ihm aber Egon Schieles Aktselbstbildnis haben. Vielleicht hat er ja etwas Inspiration für seinen nächsten Film gefunden...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
26.02.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.823 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.988 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.394 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1008 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
878 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Adabei Österreich
Familienausflug
Wes Anderson sah sich nackerten Schiele in Wien an
„Friedlich lächelnd“
„Mister Gesundheit“ Hademar Bankhofer (84) ist tot
Gerald Fleischhacker
Die guten Pointen hatte er sich aufgehoben …
„Let‘s Dance“-Star
Ross Antony: „Am Parkett werde ich alles geben!“
bei Charity-Gala
Fasten? Nicht bei unseren heimischen Promis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf