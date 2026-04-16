Naomi Campbell, das letzte Supermodel

Und das, obwohl es für sie keine Premiere hinter den Turntables ist. Aber die Campbell ist halt die Campbell. Ihr, als letztem Supermodel aus der Riege von Linda Evangelista, Cindy Crawford oder Claudia Schiffer, eilt ein gewisser Ruf voraus. Sie sei „schwierig“, um nicht zu sagen, die Frau gilt als cholerisch und gefürchtet bei Assistenten. Nicht nur einmal hörte man von Handys, die Mitarbeitern nachgeworfen wurden, zertrümmertem Jacht-Mobiliar, oder Fahrern, die verprügelt wurden.