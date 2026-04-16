Naomi Campbell, das letzte Supermodel

Heute ist Naomi Campbell in Wien: Hier erfahren Sie, wo das Supermodel auftritt, wie die die 55-Jährige tickt und was sie auch heute noch zum Unikat macht.
Sie war beim Opernball, adelte den Life Ball, heute ist Naomi Campbell, kurz vor ihrem 56. Geburtstag am 22. Mai, in Österreich, um im Wiener O-Klub als DJane anzutreten. Interviews, Fotos: Fehlanzeige.
Und das, obwohl es für sie keine Premiere hinter den Turntables ist. Aber die Campbell ist halt die Campbell. Ihr, als letztem Supermodel aus der Riege von Linda Evangelista, Cindy Crawford oder Claudia Schiffer, eilt ein gewisser Ruf voraus. Sie sei „schwierig“, um nicht zu sagen, die Frau gilt als cholerisch und gefürchtet bei Assistenten. Nicht nur einmal hörte man von Handys, die Mitarbeitern nachgeworfen wurden, zertrümmertem Jacht-Mobiliar, oder Fahrern, die verprügelt wurden.
Doch „Black Panther“ hat auch eine andere Seite, wie ADABEI selbst erleben durfte. Beim Opernball 2015 als Gast von Kathrin Glock: Freundlich, höflich, von Allüren keine Spur. Ein Lämmchen...
Fahren Sie über die Punkte, um mehr über das Supermodel zu erfahren:
Auch wenn sie sich bei ihrem Besuch in Wien eher versteckt hält, ist eines klar: Naomi Campbell wird bestimmt eine ordentliche Portion Star-Flair in Österreich lassen.
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