Frederick Lau: „Verliebt in Kren und in Krutzler“

Die gnadenlose Jagd nach der Münze geht weiter – doch bevor es mit der „Crooks“-Fortsetzung spannend wird, wurde im Wiener CineCenter erst einmal ausgelassen gefeiert. Die Hauptdarsteller Frederick Lau und Christoph Krutzler zeigten sich dabei bestens gelaunt und sorgten für gute Stimmung. Doch auch im Publikum wurde es interessant: Eine prominente Besucherin erschien nicht allein – und sorgte damit für ordentlich Gesprächsstoff …
Sie sind zurück: Die Tresorknacker Charly (Frederick Lau) und Fluchtwagenfahrer Joseph (Christoph Krutzler) sorgen in der Fortsetzung des berühmten Netflix-Hits „Crooks“ wieder für jede Menge Action. Seit Dienstag läuft die wilde Jagd nach der wertvollen Münze weiter – nachdem die Fortsetzung bereits am Montag bei einem exklusiven Family-&-Friends-Screening im CineCenter gezeigt wurde.
Bei Popcorn und Getränken genossen ausgewählte Gäste, darunter auch einige vom Cast, einen ersten Blick auf die neuen Folgen. „Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin verliebt in die Stadt Wien, in Kren und in den Krutzler“, schwärmte Hauptdarsteller Lau lässig mit grünem Käppi auf der Bühne. Neben Regisseur Marvin Kren ließen sich Schauspieler Nicholas Ofczarek und Autor David Schalko blicken. Auch Topmodel Nadine Mirada entpuppte sich als „Crooks“-Fan und sorgte für einen Hauch Glamour sowie zusätzlichen Gesprächsstoff bei der Premiere. Denn: Sie kam nicht allein – und das dürfte so manchen überrascht haben. An ihrer Seite zeigte sich nicht etwa wie erhofft Apache 207, sondern der österreichische Profi-MMA-Kämpfer Dominic Schober.
Gefeiert wurde danach ausgiebig – ob die besagte Münze dazwischen aufgetaucht ist, bleibt wohl das bestgehütete Geheimnis des Abends.
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