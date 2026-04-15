Frederick Lau: „Verliebt in Kren und in Krutzler“

Bei Popcorn und Getränken genossen ausgewählte Gäste, darunter auch einige vom Cast, einen ersten Blick auf die neuen Folgen. „Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin verliebt in die Stadt Wien, in Kren und in den Krutzler“, schwärmte Hauptdarsteller Lau lässig mit grünem Käppi auf der Bühne. Neben Regisseur Marvin Kren ließen sich Schauspieler Nicholas Ofczarek und Autor David Schalko blicken. Auch Topmodel Nadine Mirada entpuppte sich als „Crooks“-Fan und sorgte für einen Hauch Glamour sowie zusätzlichen Gesprächsstoff bei der Premiere. Denn: Sie kam nicht allein – und das dürfte so manchen überrascht haben. An ihrer Seite zeigte sich nicht etwa wie erhofft Apache 207, sondern der österreichische Profi-MMA-Kämpfer Dominic Schober.